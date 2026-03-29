Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 06:35

Дмитриев высмеял Каллас после её спора с Рубио

Кирилл Дмитриев и Кая Каллас. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждение давления на Россию на полях встречи G7 и иронично высказался в адрес главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом он написал в соцсети Х.

«Конечно же, Кая до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии. ЕС нужны более образованные бюрократы», — написла он.

Поводом для комментария стала публикация портала Axios о споре, который возник в ходе обсуждений на встрече «Большой семёрки». Отдельно глава РФПИ указал на энергетический кризис в Европе, намекнув, что он может повлиять на политическую повестку и уровень компетенций европейских бюрократов.

Дмитриев сравнил осознание энергокризиса в ЕС с отложенным будильником
Ранее на встрече «семёрки» между госсекретарём США Марко Рубио и главой европейской дипломатии Каей Каллас возник спор, касающийся давления на Россию и поддержки Украины. В ходе обсуждения между сторонами произошла резкая перепалка, в ходе которой американский дипломат повысил голос на представителя Евросоюза.

Милена Скрипальщикова
