Дмитриев сравнил осознание энергокризиса в ЕС с отложенным будильником

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил осознание энергетического кризиса в Евросоюзе с отложенным будильником. По его словам, спустя месяц европейцы начинают понимать масштаб проблемы, но пока не готовы её решать.

В своём посте в соцсети Х Дмитриев отметил, что европейские бюрократы могут почитать его публикации, чтобы лучше представить себе масштаб предстоящего шока. Он подчеркнул, что осознание постепенно доходит до людей, но действовать они по-прежнему не спешат.

«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку отложить на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию о поставках энергоресурсов. По его словам, стоимость нефти вполне может подняться до 200 долларов за баррель, и это очень чётко предсказано.