Рубио накричал на Каллас в споре из-за России на встрече G7

На встрече «семёрки» госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас поспорили о давлении на Россию и помощи Украине. Во время дискуссии американский дипломат наорал на заместителя председателя ЕС. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Каллас упрекнула Рубио, что Вашингтон не усиливает давление на Москву. Она напомнила госсекретарю его слова годичной давности о готовности США к таким мерам.

«Прошёл год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?» — спросила Каллас.

В ответ Рубио повысил голос. Он заявил, что США делают всё возможное, чтобы завершить конфликт на Украине.

«Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы же отойдём в сторону», — прокричал американский госсекретарь.

По данным издания, американский дипломат не скрывал раздражения во время спора с Каллас.

Ранее Марко Рубио сообщил, что США и страны Запада не станут давать Киеву гарантии безопасности до окончания украинского конфликта. Политик опроверг слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получит гарантии только при условии вывода войск из Донбасса.