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Опубликовано 2 апреля, 14:24
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«Твой опыт – ключ к господству»: Минобороны сделало предложение российским геймерам

Минобороны РФ призвало геймеров вступать в войска беспилотных систем

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российское оборонное ведомство сделало предложение любителям видеоигр. В Минобороны призвали геймеров вступать в войска беспилотных систем.

Минобороны призвало геймеров вступать в ряды операторов дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

В министерстве уверены: навыки, полученные в виртуальных баталиях, реально применить для контроля над небом. Опыт игроков планируют использовать на поле боя.

«Раньше тебе говорили: «Хватит играть, займись делом». Сегодня твой опыт в виртуальных баталиях – это ключ к господству в воздухе на поле боя», — отметили в ведомстве, добавив, что «скилл» геймеров работает на Победу.

Минобороны отметило, что ждёт тех, кто привык мыслить на опережение, обладает молниеносной реакцией и чувствует технику как продолжение собственной руки. Взамен новобранцам обещают «переход на новый уровень».

Геймер пошёл на СВО в 18 лет и стал одним из лучших операторов дронов
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Никита Никонов
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