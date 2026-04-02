«Твой опыт – ключ к господству»: Минобороны сделало предложение российским геймерам
Минобороны РФ призвало геймеров вступать в войска беспилотных систем
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российское оборонное ведомство сделало предложение любителям видеоигр. В Минобороны призвали геймеров вступать в войска беспилотных систем.
Минобороны призвало геймеров вступать в ряды операторов дронов. Видео © Telegram / Минобороны России
В министерстве уверены: навыки, полученные в виртуальных баталиях, реально применить для контроля над небом. Опыт игроков планируют использовать на поле боя.
«Раньше тебе говорили: «Хватит играть, займись делом». Сегодня твой опыт в виртуальных баталиях – это ключ к господству в воздухе на поле боя», — отметили в ведомстве, добавив, что «скилл» геймеров работает на Победу.
Минобороны отметило, что ждёт тех, кто привык мыслить на опережение, обладает молниеносной реакцией и чувствует технику как продолжение собственной руки. Взамен новобранцам обещают «переход на новый уровень».
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