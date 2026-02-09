Геймер пошёл на СВО в 18 лет и стал одним из лучших операторов дронов

19-летний боец с позывным Тэк рассказал, как сменил компьютерные игры на реальные боевые задачи. Теперь он один из самых эффективных пилотов ударных БПЛА в группировке «Юг».

19-летний геймер стал одним из лучших операторов дронов в зоне СВО. Видео © Telegram / RT на русском

Юноша имеет звание кандидата в мастера спорта. В 18 лет он добровольно отправился в зону спецоперации.

«Взял билет из родительского дома — всё, уехал. Отец не понимал там, ещё первые два дня думал — шутка, а мама сразу всё поняла», — рассказал Тэк в интервью RT.

Навыки из компьютерных игр помогли ему освоить управление беспилотниками. Теперь вместо виртуальных сражений боец решает сложные задачи на линии соприкосновения. Тэк подчеркнул — важно отличать игры от реальных боевых действий. Он считает, что людям, которые не видят разницы между игрой и жизнью, на фронте делать нечего. Каждую работу нужно выполнять ответственно и с дисциплиной, потому что это реальная жизнь.

К 19 годам юноша заслужил репутацию одного из самых результативных операторов в подразделении.

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