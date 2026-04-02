Военэксперт призвал создать сплошной щит ПВО от Баренцева до Чёрного моря

России необходимо создать сплошную эшелонированную защиту из систем противовоздушной обороны от Баренцева до Чёрного моря. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, что ПВО бывает не только сухопутной и объектовой. Существует ещё противовоздушная оборона флота, и именно она должна защищать порты и заводы в прибрежной зоне со стороны воды.

Противник, по словам эксперта, атакует с таким расчётом, чтобы заставить нас тратить как можно больше дорогостоящих ракет и в конце концов всё равно поразить цель. Поэтому сейчас важно совершенствовать дроны для ПВО, поскольку штатные боеприпасы к большинству зенитных комплексов достаточно дороги.

«Их надо шире применять при защите объектов, в том числе гражданских, внутри нашей страны», — приводит kp.ru слова Кнутова.

А ранее Life.ru писал, как Россия будет укреплять морскую мощь до 2050 года. По словам экспертов, географическое положение нашей страны, омываемой водами тринадцати морей и трёх океанов, требует создания разнообразного флота, способного действовать в различных условиях — от арктических широт до акваторий Чёрного моря и Тихого океана.