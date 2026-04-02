ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля, 15:41

Обвиняемый во взятках экс-глава МВД Ростова-на-Дону Шпак попросился на СВО

Сергей Шпак. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Сергей Шпак. Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, заявил в суде о желании заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции. Информация об этом поступила в суд, после чего судья уточнил у подсудимого его намерения, и Шпак подтвердил согласие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

В отношении экс-главы ростовской полиции возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним проходит оперуполномоченный одного из отделов полиции.

Суд вынес приговор банкиру, платившему отцу «золотого полковника» Захарченко
Суд вынес приговор банкиру, платившему отцу «золотого полковника» Захарченко

Напомним, бывший начальник городского УМВД Сергей Шпак был задержан в марте 2025 по статьям о получении взятки и мошенничестве. В 2017 году, будучи начальником отдела полиции №5, он получил взятку в виде оплаты турпутёвок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство коммерческой организации. Кроме того, в 2019–2023 годах Шпак вместе с подчинённым похитили свыше 292 тысяч рублей: не ходил на работу, но зарплату ему начисляли. Следствие продолжается. В случае если суд удовлетворит ходатайство, вопрос об отправке фигуранта в зону СВО будет решаться в установленном порядке.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar