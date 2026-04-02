Обвиняемый во взятках экс-глава МВД Ростова-на-Дону Шпак попросился на СВО

Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, заявил в суде о желании заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции. Информация об этом поступила в суд, после чего судья уточнил у подсудимого его намерения, и Шпак подтвердил согласие. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

Напомним, бывший начальник городского УМВД Сергей Шпак был задержан в марте 2025 по статьям о получении взятки и мошенничестве. В 2017 году, будучи начальником отдела полиции №5, он получил взятку в виде оплаты турпутёвок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство коммерческой организации. Кроме того, в 2019–2023 годах Шпак вместе с подчинённым похитили свыше 292 тысяч рублей: не ходил на работу, но зарплату ему начисляли. Следствие продолжается. В случае если суд удовлетворит ходатайство, вопрос об отправке фигуранта в зону СВО будет решаться в установленном порядке.