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Опубликовано 2 апреля, 17:31

ВСУ атаковали машину МЧС во время тушения пожара вблизи ТЭС в Энергодаре

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Украинские военные нанесли удар по автомобилю МЧС, который занимался тушением пожара в районе Запорожской ТЭС в Энергодаре. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал, повреждена пожарная машина. Об этом сообщил градоначальник Максим Пухов.

«Сегодня во время тушения возгорания в районе Запорожской ТЭС под удар БПЛА попал пожарный автомобиль МЧС Энергодара. Техника повреждена. К счастью, возгорания машины не произошло, и самое главное — никто из наших пожарных не пострадал. Ещё раз подчеркну: под ударом оказались те, кто спасал людей и имущество от огня», — уточнил он в телеграм-канале.

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Также сегодня, 2 апреля, в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям пострадали четыре мирных жителя. Атаки были совершены в селе Доброе Шебекинского округа и в посёлке Погромец Волоконовского округа.

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Татьяна Миссуми
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