Зарезавшим военкома ТЦК во Львове оказался инспектор таможни, он защищал брата

Во Львове задержали подозреваемого в убийстве сотрудника территориального центра комплектования. Им оказался инспектор таможни Андрей Труш. Всё произошло, когда он пытался спасти младшего брата от мобилизации, пишут местные СМИ.

Полицейские и сотрудники ТЦК остановили автомобиль на городской улице. В салоне сидели таможенник и его младший брат. При проверке документов молодой человек попытался скрыться.

Таможенник решил помочь родственнику. Он схватил нож и нанёс удар сотруднику ТЦК в шею. Раненый мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

После случившегося данные Труша появились на сайте «Миротворец»*. Ему вменяют убийство, препятствование законной деятельности ВСУ, а также осознанные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины. Туда же попал брат подозреваемого Дмитрий Труш, которого и пытался мобилизовать убитый сотрудник ТЦК.

Напомним, нападение произошло днём 2 апреля на одной из улиц Львова. Погибшему сотруднику военкомата было 52 года.

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