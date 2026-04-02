В Белгородской области БПЛА ранили 12 человек, включая 11-летнюю девочку
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В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области ранения получили 12 человек. Среди пострадавших 11-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Шебекино от удара дрона [ранены] четверо мужчин, из них трое — бойцы подразделения «Орлан», получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения ног и руки», — указано в сообщении.
Всех пострадавших отправили в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования и лечения.
Позже в Шебекино ещё один беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранения получили семеро человек. Врачи Шебекинской центральной районной больницы зафиксировали у двоих мужчин минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, ушиб головы и рану лица. Двоим мужчинам, женщине и одиннадцатилетней девочке поставили диагноз баротравма.
В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и грудной клетки, а также ожоги.
Ранее украинские военные ударили по машине МЧС, которая тушила пожар возле Запорожской ТЭС в Энергодаре. К счастью, в этом случае никто не пострадал. Повреждения получила только пожарная машина.
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