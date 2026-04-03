ПВО за три часа сбила 46 украинских дронов над Россией

ВСУ вновь атаковали регионы России с воздуха. Всего за три часа – с 20:00 до 23:00 мск – российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом в среду вечером сообщили в Минобороны страны.

Больше всего целей сбили над Белгородской областью – 17 дронов. На втором месте Брянская область с 16 сбитыми дронами. Ещё четыре беспилотника рухнули над Краснодарским краем, по три – над Курской областью и Чёрным морем. Два дрона дотянулись до Тульской области, один – до Псковской, где также были уничтожены расчётами ПВО.

Ранее Life.ru писал, что несмотря на работу ПВО, последствия атаки были. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых, включая 11-летнюю девочку. В Шебекино дроны атаковали бойцов подразделения «Орлан» и коммерческий объект – люди получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения ног, рук и головы. У одного мужчины – ожоги. Врачи городской больницы № 2 Белгорода и Шебекинской ЦРБ оказывают помощь пострадавшим.