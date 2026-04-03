Около 10 взрывов прогремело над Великим Новгородом

Ночью 3 апреля в районе Великого Новгорода прогремело около 10 взрывов – российская система ПВО вступила в бой с украинскими беспилотниками. Об этом сообщили очевидцы телеграм-каналу SHOT.

По словам местных жителей, звуки взрывов раздались в северной и центральной части Великого Новгорода, а также в соседних населённых пунктах. Это началось около 02:30 ночи и продолжается до сих пор. Очевидцы утверждают, что перед взрывами слышали в небе «мерзкое гудение газонокосилки» – характерный звук моторов БПЛА. В некоторых районах люди видели вспышки от взрывов.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Силы ПВО продолжают работу по воздушным целям.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью над Москвой сбили два беспилотника ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, летевших на город. В обоих случаях экстренные службы оперативно работали на местах падения обломков, пострадавших и разрушений не зафиксировано.