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Опубликовано 3 апреля, 00:53

Около 10 взрывов прогремело над Великим Новгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Ночью 3 апреля в районе Великого Новгорода прогремело около 10 взрывов – российская система ПВО вступила в бой с украинскими беспилотниками. Об этом сообщили очевидцы телеграм-каналу SHOT.

По словам местных жителей, звуки взрывов раздались в северной и центральной части Великого Новгорода, а также в соседних населённых пунктах. Это началось около 02:30 ночи и продолжается до сих пор. Очевидцы утверждают, что перед взрывами слышали в небе «мерзкое гудение газонокосилки» – характерный звук моторов БПЛА. В некоторых районах люди видели вспышки от взрывов.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Силы ПВО продолжают работу по воздушным целям.

ПВО уничтожила два дрона в небе над Воронежем
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Ранее Life.ru писал, что этой же ночью над Москвой сбили два беспилотника ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, летевших на город. В обоих случаях экстренные службы оперативно работали на местах падения обломков, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Юния Ларсон
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