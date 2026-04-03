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Опубликовано 3 апреля, 03:33

Над Тульской областью сбили пять дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев после шести утра 3 апреля.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено ещё пять украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не пострадали. В регионе по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА.

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Этой же ночью в небе над Великим Новгородом раздались около десяти взрывов. Звуки были слышны в северной и центральной частях города, а также в близлежащих населённых пунктах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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