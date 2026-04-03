Над Тульской областью сбили пять дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев после шести утра 3 апреля.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено ещё пять украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не пострадали. В регионе по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА.

Этой же ночью в небе над Великим Новгородом раздались около десяти взрывов. Звуки были слышны в северной и центральной частях города, а также в близлежащих населённых пунктах.