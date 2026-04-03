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Опубликовано 3 апреля, 10:00

Черноморский флот за неделю поразил БЭК и автономный подводный аппарат ВСУ

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

За последнюю неделю силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ. Об этом официально сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что эти объекты были ликвидированы в ходе специальных мероприятий на акватории Чёрного моря. В Минобороны подчеркнули, что дежурные средства ПВО и флот продолжают эффективно противодействовать попыткам атаковать российские объекты с использованием безэкипажных и автономных платформ.

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За минувшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли шесть групповых ударов по военным и энергетическим объектам на Украине. Как сообщили в Минобороны России, поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха по производству и подготовке к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

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