Черноморский флот за неделю поразил БЭК и автономный подводный аппарат ВСУ

За последнюю неделю силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ. Об этом официально сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что эти объекты были ликвидированы в ходе специальных мероприятий на акватории Чёрного моря. В Минобороны подчеркнули, что дежурные средства ПВО и флот продолжают эффективно противодействовать попыткам атаковать российские объекты с использованием безэкипажных и автономных платформ.

За минувшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли шесть групповых ударов по военным и энергетическим объектам на Украине. Как сообщили в Минобороны России, поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха по производству и подготовке к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.