Из-за падения обломков БПЛА в Нижнем Новгороде повреждены коммуникации и окна

В результате украинской атаки на Нижегородскую область оказались повреждены инженерные коммуникации и оконные стекла жилых домов, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он уточнил, что речь идёт о падении обломков в Приокском и Кстовском районах областного центра. Специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.

А в селе Максимовка Шебекинского округа Белгородская область FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали два человека — мужчина и женщина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их эвакуировали бойцы отряда БАРС-Белгород и доставили в Большетроицкую районную больницу. После оказания первой помощи пострадавших планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.