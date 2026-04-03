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Опубликовано 3 апреля, 10:35

Из-за падения обломков БПЛА в Нижнем Новгороде повреждены коммуникации и окна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В результате украинской атаки на Нижегородскую область оказались повреждены инженерные коммуникации и оконные стекла жилых домов, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он уточнил, что речь идёт о падении обломков в Приокском и Кстовском районах областного центра. Специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.

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А в селе Максимовка Шебекинского округа Белгородская область FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали два человека — мужчина и женщина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их эвакуировали бойцы отряда БАРС-Белгород и доставили в Большетроицкую районную больницу. После оказания первой помощи пострадавших планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

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Анастасия Никонорова
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