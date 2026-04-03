Депутат Матвеев предложил способ решить проблему с этническими анклавами в РФ

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поручил наладить работу по противодействию созданию этнических анклавов в стране, но реальных сдвигов пока нет. О причинах рассуждает депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью «Царьграду».

Парламентарий напомнил, что был внесён законопроект с тремя способами решения проблемы. Первый и главный — наделить глав муниципалитетов правом отказывать в приобретении жилья, аренде и постановке на миграционный учёт на определённых территориях, если там «миграционная обстановка уже напрягает».

Анклавы складываются, пояснил Матвеев, именно потому, что приезжие селятся рядом с земляками, скупая или арендуя жильё компактно. Если запретить это делать на конкретных участках, процесс остановится.

«Поэтому если не запретить селиться и приобретать жильё на определённой территории, то эти анклавы всё равно будут складываться», — заключил депутат.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев призвал бороться с этническими анклавами мигрантов. По словам политика, изолированное проживание иностранцев создаёт серьёзные риски для правопорядка и мешает интеграции. Медведев дополнил, что власти готовят пакет жёстких мер.