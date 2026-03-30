30 марта, 16:13

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о выдворении иностранцев за экстремизм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Massimo Todaro

Правительство России инициировало внесение в Госдуму законопроекта, который обяжет выдворять из страны иностранцев за совершение правонарушений экстремистской направленности. Документ уже находится в думской электронной базе.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что для повышения оперативности высылки иностранных граждан, угрожающих общественной безопасности и правопорядку, предлагается дополнить составы административных правонарушений экстремистского характера и посягающих на общественный порядок наказанием в виде административного выдворения за пределы РФ.

Учитывая, что подобные правонарушения сопряжены с высокой степенью общественной опасности, предлагается установить данный вид наказания как обязательный.

Ранее правительство России направило в Госдуму законопроект, который, по сути, запретит выдавать или продлевать рабочие патенты мигрантам, если они зарабатывают меньше прожиточного минимума. Этот документ уже можно найти в электронной базе парламента.

Наталья Демьянова
