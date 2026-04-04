«Пусть каждый найдёт бойца»: В Твери торжественно открыли поисковый сезон «Вахта Памяти — 2026»

В историческом парке «Россия — моя история» в Твери 3 апреля состоялось торжественное открытие всероссийской акции «Вахта Памяти — 2026». В церемонии участвовали более 150 поисковиков из разных регионов страны.

В Твери дали старт всероссийской «Вахте Памяти — 2026». Фото © Пресс-служба Поискового движения России

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко в приветственном адресе отметил, что мероприятие проходит в Год единства народов России. Он подчеркнул: участники поискового движения продолжают традицию народного единства, объединяя вокруг себя людей разных возрастов и профессий ради сохранения исторической правды.

Заместитель председателя Правительства Тверской области Владислав Белорусов зачитал обращение врио губернатора Виталия Королёва. В нём говорится, что работа поисковиков находит большой отклик в сердцах людей, что особенно значимо сегодня, когда военнослужащие в ходе СВО отстаивают суверенное будущее России.

Директор департамента Минобороны Олег Погорелов поблагодарил участников за мужество и верность долгу. Он пожелал, чтобы каждая находка стала уроком для нового поколения, а память о Великой Отечественной войне передавалась детям и внукам.

В Твери дали старт всероссийской «Вахте Памяти — 2026». Фото © Пресс-служба Поискового движения России

Депутат Госдумы Елена Цунаева, ответственный секретарь «Поискового движения России», сообщила, что в этом году запланировано более двух тысяч экспедиций в 37 регионах. Она вручила памятные награды отличившимся активистам. Ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Волонтёрской Ротой Боевого Братства» и «Поисковым движением России».

Трогательным моментом стала передача личных вещей бойцов, найденных в ходе раскопок. Поисковикам из Башкортостана передали медаль «За отвагу» красноармейца Юнусова, а курским коллегам — медаль «За боевые заслуги» заряжающего СУ-152 Анненкова. Также были вручены два солдатских медальона, найденных ещё в 2001 году.

Участники почтили память павших минутой молчания. Ведущий объявил о старте «Вахты Памяти — 2026», пожелав поисковикам удачи в полевых экспедициях и архивной работе.

Ранее Life.ru писал о старте седьмого сезона акции «Сад памяти», в честь героев ВОВ и СВО высадят 27 млн деревьев. В этом году она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и подвигу участников Битвы за Москву. Первые деревья по традиции высадят в Севастополе и Крыму в день годовщины воссоединения с Россией, а также в Херсонской и Запорожской областях, КЧР, Дагестане и Краснодарском крае. О готовности поддержать старт заявили Египет, Узбекистан и Кипр.