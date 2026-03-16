В России стартует седьмой сезон акции «Сад памяти», в честь героев ВОВ и СВО высадят 27 млн деревьев

18 марта начинается седьмой сезон Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». В этом году она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и подвигу участников Битвы за Москву. Первые деревья по традиции высадят в Севастополе и Крыму в день годовщины воссоединения с Россией, а также в Херсонской и Запорожской областях, КЧР, Дагестане и Краснодарском крае. О готовности поддержать старт заявили Египет, Узбекистан и Кипр.

С марта по июнь планируется высадить более 27 миллионов деревьев. Впервые на интерактивной карте акции можно будет специальным значком отметить посадки в честь бойцов, погибших в зоне СВО. Как отметил замруководителя Рослесхоза Александр Панфилов, мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и затрагивают территории рядом с городами, где люди живут и отдыхают.

В этом году высадки также посвятят памяти жертв геноцида в годы войны. Депутат Ольга Занко («Волонтёры Победы») напомнила, что судами доказана гибель более 8 миллионов мирных граждан от рук нацистов.

География акции расширяется до 20 стран, включая Австрию, Аргентину, Индию и Иорданию. В Россотрудничестве уточнили, что в Монголии сажают сирень, в Танзании — пальмы, в Лаосе — манго, в Марокко — лимоны и гранаты. В Австрии посадки пройдут у мемориала в Маутхаузене, в Бельгии — на военном кладбище в Генке.

Особое внимание — 85-летию Битвы за Москву. Председатель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева предложила высаживать дубы на местах сражений (Нарофоминск, Подольск, Химки, Зеленоград), чтобы увековечить память и создать народные места памяти, где можно будет завязывать ленточки.

Акция проходит по поручению президента с 2020 года. За это время высажено более 160 миллионов деревьев в 83 странах.

Вчера в Будапеште прошёл многотысячный «Марш мира». Участники вышли с лозунгом «Хватит кормить Украину», выражая поддержку курсу правительства, которое выступает против военной помощи Киеву. Акция состоялась на фоне подготовки к выборам в венгерский парламент, которые состоятся в апреле.