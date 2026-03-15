15 марта, 15:48

В Будапеште прошёл многотысячный «Марш мира» против помощи Украине

Обложка © X / Based Hungary

В Будапеште в преддверии парламентских выборов прошёл «Марш мира», собравший десятки тысяч участников. Люди вышли под лозунгом «Хватит кормить Украину», поддерживая политику правительства, которое отказывается от военной помощи Киеву, кадры с мероприятия публикуются в соцсетях.

«Марш мира» в Будапеште. Видео © X / Based Hungary

Среди выступающих на антивоенном митинге был глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что Брюссель пытается втянуть Европу в боевые действия и отправить в Киев деньги европейцев. Дипломат подчеркнул, пока премьер-министр Виктор Орбан находится у власти, Украина не сможет вступить в Евросоюз.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский стал центральной фигурой парламентской кампании в стране. По его словам, цель главы киевского режима — сместить Виктора Орбана и привести к власти проукраинскую оппозицию.

