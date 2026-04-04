Главная причина, по которой Владимир Зеленский не выводит войска из Донбасса, — страх потерять огромный коррупционный поток. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский не готов к миру и выводу войск не потому, что ему Донбасс нужен, а потому что ему нужно продолжение конфликта. Безусловно, он опасается давления своих политических оппонентов, но не это является для него определяющим — он лишается очень большой коррупционной схемы, автором или продолжателем которой является», — ответил Константинов.

В этой схеме, добавил глава парламента, задействована целая группа высокопоставленных европейских чиновников, от которых Зеленский не может просто отмахнуться. Всё это, по его словам, часть большой европейской коррупционной системы, где смешались желание ослабить Россию и обычная жадность.

Ранее идею Владимира Зеленского о новом маршруте для американской переговорной группы в Совете Федерации назвали глупостью. Он предложил сделать так, что если трёхстороннюю встречу организовать не получается, пусть представители США сначала заедут в Киев, а уже потом отправятся в Москву. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговариваться должны прежде всего стороны конфликта — Россия и Украина.