Западные СМИ обратили внимание на изменение риторики киевского главаря Владимира Зеленского в отношении европейских партнёров. Как пишет Responsible Statecraft, украинский лидер перестал сдерживать себя и теперь активно критикует Европу.

Издание отмечает, что недовольство Киева проявилось ещё в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По мере того как прояснялись реальные условия вступления Украины в Евросоюз, Зеленский всё меньше считал нужным скрывать своё раздражение.

Авторы публикации указывают, что, помимо военного конфликта с Россией, Украина сталкивается с системными проблемами, которые беспокоят европейские столицы. Среди них — высокий уровень коррупции, пробелы в верховенстве закона и вопросы защиты прав этнических меньшинств.

Многие государства ЕС, как отмечается в материале, опасаются, что приём Украины по упрощённой процедуре может подорвать доверие к блоку и создать опасный прецедент. Это, по мнению издания, и становится источником растущей напряжённости в отношениях между Киевом и Брюсселем.

