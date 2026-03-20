20 марта, 02:20

Разведчик Фёльди: ЕС нужно убрать Зеленского, чтобы нормализовать отношения с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что Запад остро нуждается в нормализации связей с Россией, и для этого необходимо убрать главаря киевского режима Владимира Зеленского, который является главным препятствием. Об этом пишет Mandiner.

«Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет», — считает Фёльди.

По словам разведчика, ждать решения от Зеленского бессмысленно: его нужно сместить и поставить правительство, готовое к диалогу. Кто его назначит — уже неважно, заключил полковник.

Sohu: Украинцы разочаровались в Зеленском после субсидий на топливо

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, зачем России Зеленский нужен живым. По его словам, экс-комик нужен РФ живым для судебного разбирательства, так как это позволит привлечь его к ответственности за действия, навредившие россиянам и украинцам. Депутат подчеркнул, что военной ликвидации главаря киевского режима не планируется. Он отметил, что Зеленский де-юре нелегитимен, а де-факто продолжает управлять остатками страны. Это, как утверждает Картаполов, делает его важным участником любых переговоров о прекращении конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
