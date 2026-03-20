Программа главаря киевского режима Владимира Зеленского по топливным компенсациям вредна для украинской экономики и вызывает серьёзное негодование в обществе. Об этом говорится в материале издания Sohu.

«Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины», — сказано в публикации.

Авторы материала ссылаются на мнение украинских экономистов, которые уверены, что реализация данного плана лишь ускорит инфляционные процессы. В результате, по их прогнозам, ситуация в экономике страны окончательно выйдет из-под контроля.

Тем временем, Владимир Зеленский настаивает на необходимости скорейшего выделения финансовой помощи Украине. Главарь киевского режима обратился к лидерам Евросоюза с призывом разблокировать пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро, который в данный момент удерживает Венгрия.