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Опубликовано 4 апреля, 09:28

Минобороны доложило о групповом ударе ВС РФ по объектам ВПК и энергетики Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ВС России осуществили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической сферы Украины, которые, используются ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За минувшие сутки российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Как подчеркнули в ведомстве, этот удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В Минобороны заявили, что все цели достигнуты, и поражены все назначенные объекты.

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Ранее сообщалось о нанесении авиаудара по объектам в Сумской области. В операции участвовал российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Целью стали позиции, где размещались операторы тяжёлых беспилотников. Удар также пришёлся по подземному укрытию, где находился личный состав.

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Наталья Демьянова
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