Минобороны доложило о групповом ударе ВС РФ по объектам ВПК и энергетики Украины

ВС России осуществили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической сферы Украины, которые, используются ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За минувшие сутки российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Как подчеркнули в ведомстве, этот удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В Минобороны заявили, что все цели достигнуты, и поражены все назначенные объекты.

Ранее сообщалось о нанесении авиаудара по объектам в Сумской области. В операции участвовал российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Целью стали позиции, где размещались операторы тяжёлых беспилотников. Удар также пришёлся по подземному укрытию, где находился личный состав.