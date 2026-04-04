50 км защиты: В Белгородской области создают противодроновые коридоры
В трёх округах Белгородской области начали установку противодроновых коридоров
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём утреннем обращении в соцсетях, что в трёх приграничных районах региона начались работы по установке систем защиты от дронов. Решение было принято после совещания с представителями силовых ведомств, заместителями губернатора и командирами подразделений «БАРС» и «Орлан», где детально обсуждалась текущая обстановка в приграничных зонах. Особо отмечается, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Грайворонском округе.
«Я благодарен Минобороны, которые начали досрочную установку противодроновых коридоров в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах. Мы надеемся, что это будет одно из эффективных средств борьбы с беспилотниками противника при их атаках на мирных жителей», — сказал губернатор.
Гладков, в частности, сообщил о намерении установить в регионе около 50 км противодронных коридоров. Заявка на федеральное финансирование подана, решение ожидается скоро. По словам губернатора, интерес к таким мобильным системам возник после контакта с производителями.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по четырём муниципалитетам Белгородской области. В результате один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.
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