В ЛНР украинский БПЛА убил семью с маленьким ребёнком

В результате ночной атаки беспилотников в ЛНР в одном из частных домов погибла семья — мужчина, женщина и их 8-летний ребёнок. Об этом сообщил губернатор Леонид Пасечник.

Семья погибла при атаке вражеского БПЛА в Луганской народной республике. Фото © MAX / Леонид Пасечник

«В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но к несчастью, в одном из домов погибла вся семья — мужчина, женщина и их 8-летний ребёнок. Выражаю глубокие соболезнования их близким», — написал он.

В Краснодонском округе атака пришлась по железнодорожной инфраструктуре в посёлке Новосемейкино. Взрывная волна повредила окна в расположенных рядом жилых домах. В Беловодске зафиксированы серьёзные разрушения. Повреждено двухэтажное здание гостиницы, а также жилые и хозяйственные постройки на близлежащей территории. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не зафиксировано.

В Луганске осколки сбитого беспилотника повредили частный дом в Ленинском районе. Пострадали крыша и остекление, однако обошлось без жертв. На местах происшествий работают экстренные службы. Власти оказывают необходимую помощь и занимаются устранением последствий. Следственные органы фиксируют нанесённый ущерб и собирают данные об атаке.

Ранее сообщалось о целенаправленном ударе по служебному транспорту предприятия «Луганскэнерго». Целью атаки стал автомобиль, в котором находились сотрудники энергетической компании. Несмотря на попадание, обошлось без человеческих жертв — работникам удалось вовремя покинуть транспортное средство. Сам автомобиль получил повреждения.