Беспилотники ВСУ атаковали промышленную зону в ЛНР, есть повреждения

Утром 20 марта украинские беспилотники атаковали промышленную зону Алчевска. Основной урон был нанесён гражданскому предприятию, которое выпускает продукцию исключительно для мирных целей. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Задеты два цеха и прилегающая территория к металлургическому заводу. В одном из производственных помещений произошло возгорание», — написал Пасечник в телеграм-канале.

Он добавил, что сотрудников срочно эвакуировали, а пожарные быстро разобрались с возгоранием. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы, а следователи оценивают ущерб.

Последствия удара ВСУ по промзоне в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия удара ВСУ по промзоне в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

