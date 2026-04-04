Москалькова заявила о диалоге с Киевом по возвращению жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости», что переговоры с украинской стороной о возвращении семерых жителей Курской области не стоят на месте. Все они до сих пор остаются на территории Сумской области.

По словам омбудсмена, трое из удерживаемых находятся в пунктах временного размещения, ещё четверо живут у родственников. Российская сторона продолжает искать способы организации их репатриации.

«Мы продолжаем диалог, он небезрезультатный. Мы сейчас ищем варианты», — подчеркнула Москалькова.