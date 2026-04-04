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Опубликовано 4 апреля, 15:09

Москалькова заявила о диалоге с Киевом по возвращению жителей Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости», что переговоры с украинской стороной о возвращении семерых жителей Курской области не стоят на месте. Все они до сих пор остаются на территории Сумской области.

По словам омбудсмена, трое из удерживаемых находятся в пунктах временного размещения, ещё четверо живут у родственников. Российская сторона продолжает искать способы организации их репатриации.

«Мы продолжаем диалог, он небезрезультатный. Мы сейчас ищем варианты», — подчеркнула Москалькова.

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Ранее стало известно, что Россия и Украина активно готовят очередной этап обмена военнопленными в преддверии Пасхи 12 апреля. По словам Москальковой, с противоположной стороной удалось достичь договорённости, чтобы «военнопленные тоже смогли почувствовать этот праздник».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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