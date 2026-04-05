Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожили живую силу формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Расчёты ударных FPV-дронов совершили налёт на позиции противника с целью срыва ротации его подразделений. Все выявленные группы ВСУ, передвигающиеся по одному-два человека, а также укрывшийся личный состав в лесополосах были ликвидированы. Кроме того, уничтожена автомобильная техника противника.

Ранее штурмовик с позывным Сына рассказал, что бойцы Вооружённых сил Украины отступили без единого выстрела в лесополосе, не сумев остановить продвижение Армии России. Бойцы отбились от «птиц» и уверенно пошли в наступление. Зашли на позиции, но противника там не было. Позже оператор разведывательного дрона доложил, что противник бросил позиции сразу после того, как понял, что «птицами» остановить военных не удалось.