Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) отступили без единого выстрела в лесополосе после того, как не смогли остановить продвижение Армии России. Об этом рассказал штурмовик с позывным Сына в беседе с ТАСС.

«Мы отбились от «птиц» и уверенно пошли в наступление. Зашли на позиции, противника там не было. Уже потом наш оператор разведывательного дрона доложил, что противник бросил позиции сразу после того, как понял, что «птицами» нас остановить не удалось. Лесополосу мы успешно заняли без потерь и ранений», — поделился военнослужащий.

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения ВСУ начали перемещать из западных областей для минирования приграничья и атак по объектам российской инфраструктуры. Украинским боевикам могут ставиться задачи, связанные с ударами по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Отмечается, что формирования отслеживаются и уничтожаются.