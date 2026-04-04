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Опубликовано 4 апреля, 20:26

ВСУ перебрасывают инженеров для минирования приграничья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Инженерные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасываются из западных областей для минирования приграничья и атак по объектам российской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

По их данным, такие подразделения привлекаются для дистанционного минирования приграничной территории. Также утверждается, что украинским боевикам могут ставиться задачи, связанные с ударами по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Также отмечается, что формирования отслеживаются и уничтожаются.

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Ранее на Харьковском направлении военнослужащие «Ахмата» ликвидировали пункт дислокации, складскую инфраструктуру и позицию расчёта беспилотников украинской армии. Объекты, именовавшиеся временными пунктами дислокации, с лихвой оправдали данный статус, став окончательно временными, тогда как склад и точка размещения расчёта БПЛА были полностью стёрты с лица земли.

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Тимур Хингеев
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