Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для прекращения обстрелов российской территории необходимо не уничтожать производства дронов на Украине, а полностью перерезать пути их логистики. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лента.ру».

Депутат напомнил, что у Киева нет собственных технологий, а все средства поражения поступают из-за рубежа. БПЛА на Украине сейчас собирают даже пенсионеры в подвалах жилых домов, поэтому искать и уничтожать производственные мощности крайне сложно.

«Стоит пресечь доставку комплектующих, то есть, перерезать логистику. Есть два пути, по которым идёт снабжение — морской из Румынии и Болгарии через украинские черноморские порты и наземный через Польшу. Разбомбить портовую инфраструктуру, разнести железную дорогу из Жешува — и никаких псевдоукраинских дронов больше не будет в природе, вот увидите», — сказал Журавлев.

Ранее на Харьковском направлении военнослужащие «Ахмата», входящего в структуру Минобороны России, ликвидировали пункт дислокации, складскую инфраструктуру и позицию расчёта беспилотников украинской армии. Объекты, именовавшиеся временными пунктами дислокации, с лихвой оправдали данный статус, став окончательно временными, тогда как склад и точка размещения расчёта БПЛА были полностью стёрты с лица земли.