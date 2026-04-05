В зоне СВО добровольцев отряда «БАРС-22» наградили государственными наградами

В Минобороны России сообщили, что в зоне специальной военной операции добровольцам отряда «БАРС-22» вручили государственные и ведомственные награды. Военнослужащие получили медали «За отвагу», «За храбрость» и знаки отличия «Воин-доброволец».

«Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда «БАРС-22» имени Героя Российской Федерации С.В. Ефремова в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

Бойцы отряда «БАРС-22» в составе подразделений морской пехоты продолжают самоотверженно выполнять боевые задачи. Ежедневно они наносят огневое поражение живой силе и технике противника на линии соприкосновения.

Ранее в Запорожской области расчёты беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали попытку Вооружённых сил Украины провести ротацию группировок. Украинские формирования пытались на автомобилях добраться до точек высадки, чтобы затем нарастить численность личного состава. Но расчёты дроноводов заметили переброску и ликвидировали группировки ВСУ и транспортные средства. Кроме того, были уничтожены замаскированные блиндажи противника в лесополосе.