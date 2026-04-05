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Опубликовано 5 апреля, 03:28

Дроноводы группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Запорожской области расчёты беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести ротацию группировок. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Согласно ведомству, украинские формирования пытались на автомобилях добраться до точек высадки, чтобы затем нарастить численность личного состава. Но расчёты дроноводов заметили переброску и ликвидировали группировки ВСУ и транспортные средства. Кроме того, были уничтожены замаскированные блиндажи противника в лесополосе.

В Запорожской области группы воздушного прикрытия сорвали атаку вражеских разведдронов и тяжёлых гексакоптеров.

Российский штурмовик рассказал, как ВСУ бежали без единого выстрела
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Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ рассредоточивают полигоны и учебные центры, а также возводят укрытия. По его словам, это необходимо для безопасности. На Украине неоднократно заявляли, что в зоне боевых действий для украинских военных сложилась сложная ситуация.

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Тимур Хингеев
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