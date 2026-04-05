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Опубликовано 5 апреля, 03:07

Сырский заявил, что ВСУ перемещают полигоны и учебные центры в «безопасные зоны»

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Вооружённые силы Украины (ВСУ) рассредоточивают полигоны и учебные центры для безопасности. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Рассредоточение полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия», — уточнил он в своих соцсетях.

В Киеве неоднократно заявляли, что в зоне боевых действий для украинских военных сложилась сложная ситуация.

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Ранее Александр Сырский признал, что сегодня главный дефицит украинской армии — это подготовленный личный состав, способный выполнять боевые задачи. Он отметил, что если два года назад острее всего стоял вопрос нехватки снарядов и ракет, то теперь на первое место вышли кадры. Текущие темпы мобилизации на Украине являются недостаточными. Как признался главнокомандующий, он хотел бы, чтобы в Вооружённые силы Украины вступали более подготовленные и мотивированные люди.

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Алена Пенчугина
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