Сырский заявил, что ВСУ перемещают полигоны и учебные центры в «безопасные зоны»

«Рассредоточение полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия», — уточнил он в своих соцсетях.

Ранее Александр Сырский признал, что сегодня главный дефицит украинской армии — это подготовленный личный состав, способный выполнять боевые задачи. Он отметил, что если два года назад острее всего стоял вопрос нехватки снарядов и ракет, то теперь на первое место вышли кадры. Текущие темпы мобилизации на Украине являются недостаточными. Как признался главнокомандующий, он хотел бы, чтобы в Вооружённые силы Украины вступали более подготовленные и мотивированные люди.