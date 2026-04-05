В Чехии задержали ещё двоих подозреваемых в поджоге на заводе LPP Holding

Чешские силовики расширили круг подозреваемых по делу о пожаре на предприятии LPP Holding в Пардубице — под стражу взяты ещё два человека. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Операцию провели сразу в двух странах. Один фигурант оказался в Чехии, второго задержали на территории Болгарии — сейчас решается вопрос о его выдаче. Личности не раскрываются, известно лишь то, что они иностранцы. После новых задержаний общее число фигурантов выросло до семи.

Ранее правоохранители уже взяли под стражу пятерых человек: четверых — внутри страны и одного — в Словакии. По информации СМИ, среди них есть граждане Чехии и США. Все задержанные остаются под арестом. Им грозит серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения. Следствие утверждает, что личности всех участников уже установлены, продолжается их поиск. К атаке могла быть причастна группа примерно из десяти человек. Камеры наблюдения зафиксировали девятерых, среди них — как минимум две женщины.

Все задержанные остаются под арестом. Им грозит серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения. Следствие утверждает, что личности всех участников уже установлены, продолжается их поиск. К атаке могла быть причастна группа примерно из десяти человек. Камеры наблюдения зафиксировали девятерых, среди них — как минимум две женщины.

Напомним, что 21 марта пожар на объекте, связанном с оборонной промышленностью, произошёл на востоке Чехии. Возгорание началось на территории предприятия, где планировалось запустить производство беспилотников. Сначала огонь вспыхнул в одном из технических помещений, после чего стремительно распространился на административную часть здания.