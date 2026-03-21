В Восточной Чехии сгорел связанный с Израилем завод БПЛА

В Чехии вспыхнул пожар на территории предприятия, связанного с производством военной техники. Инцидент произошёл в восточной части страны — огонь охватил завод, где планировали наладить выпуск дронов.

По данным портала Idnes, сначала загорелось техническое помещение, после чего пламя быстро перекинулось на административное здание. Пожарным удалось локализовать возгорание, однако одно из помещений полностью уничтожено.

Министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар заявил, что рассматривается версия преднамеренного поджога. По его словам, следствие не исключает, что речь может идти о теракте.

Спустя несколько часов после происшествия ответственность за случившееся взяла на себя пропалестинская группировка The Earthquake Faction. Её представители распространили заявление через СМИ.

«Сегодня рано утром ключевой производственный центр израильского оружия был подожжён подпольной группой, чтобы положить конец его роли в продолжающемся израильском геноциде в Газе», – говорится в обращении.

Как уточняется, в промышленной зоне работала чешская компания LPP Holding, которая до этого объяила о планах сотрудничества с Elbit Systems по производству беспилотников. Мониторинг воздуха химической лабораторией подтвердил отсутствие угрозы для населения в зоне происшествия.

Ранее Life.ru писал, что из-за пожара на военном объекте в Пардубице премьер Чехии Андрей Бабиш срочно изменил планы. Он направлялся в Будапешт, но после сообщений о возможной угрозе вернулся в Прагу. Там он сразу собрал Совет государственной безопасности, чтобы обсудить ситуацию.