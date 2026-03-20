Бабиш прервал поездку в Венгрию из-за пожара на военном заводе в Пардубице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш развернул самолёт обратно в Прагу. Он летел в Будапешт, но изменил маршрут после сообщений о возможном теракте. Об этом 20 марта написал портал Denikn.

Политик собирался участвовать в дебатах с журналистами из Венгрии. Эти СМИ близки к партии «Фидес».

Как только поступила информация о террористической угрозе в городе Пардубице, Бабиш немедленно вернулся в Чехию. Он созвал заседание Совета государственной безопасности.

Однако после заседания Бабич заявил журналистам, что не летел, а ехал на машине. И в Прагу вернулся, чтобы провести заседание Совбеза из-за пожара на военном заводе в Пардубице.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт сочтёт подрыв газопровода «Турецкий поток» актом государственного терроризма. Венгрия будет постоянно следить за ситуацией вокруг магистрали, чтобы предотвратить возможную атаку.