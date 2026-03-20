20 марта, 20:23

Бабиш прервал поездку в Венгрию из-за пожара на военном заводе в Пардубице

Андрей Бабиш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш развернул самолёт обратно в Прагу. Он летел в Будапешт, но изменил маршрут после сообщений о возможном теракте. Об этом 20 марта написал портал Denikn.

Политик собирался участвовать в дебатах с журналистами из Венгрии. Эти СМИ близки к партии «Фидес».

Как только поступила информация о террористической угрозе в городе Пардубице, Бабиш немедленно вернулся в Чехию. Он созвал заседание Совета государственной безопасности.

Однако после заседания Бабич заявил журналистам, что не летел, а ехал на машине. И в Прагу вернулся, чтобы провести заседание Совбеза из-за пожара на военном заводе в Пардубице.

Президент Чехии поставил точку в вопросе покупки российских энергоносителей
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт сочтёт подрыв газопровода «Турецкий поток» актом государственного терроризма. Венгрия будет постоянно следить за ситуацией вокруг магистрали, чтобы предотвратить возможную атаку.

BannerImage
Лия Мурадьян
