Орбан пригрозил объявить подрыв «Турецкого потока» государственным терроризмом

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт расценит возможный подрыв газопровода «Турецкий поток» как акт государственного терроризма. По его словам, Венгрия намерена вести постоянное наблюдение за ситуацией, чтобы не допустить атаки на магистраль. Он дал понять, что вопрос поставок газа для Будапешта носит принципиальный характер.

Вместе с тем венгерский премьер напомнил, что Киев уже перекрыл поставки нефти в его страну. По его версии, следующим шагом может стать попытка полностью отрезать Венгрию от энергоснабжения.

Накануне «Газпром» сообщил о новых атаках беспилотников на инфраструктуру, обеспечивающую работу «Турецкого потока» и «Голубого потока». По данным компании, удары по компрессорным станциям удалось отразить, а повреждений не допущено.

Ранее о риске диверсий против этих маршрутов говорил и Владимир Путин. На коллегии ФСБ 24 февраля он заявил, что у Москвы есть данные о возможной подготовке подрыва двух крупных газопроводов в Чёрном море. На этом фоне заявление Орбана стало ещё одним сигналом, что Будапешт связывает свою энергобезопасность с сохранностью оставшихся российских маршрутов поставок газа в Европу.