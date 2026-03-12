Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
12 марта, 15:18

Президент Чехии поставил точку в вопросе покупки российских энергоносителей

Обложка © ТАСС / АР

Чешская Республика не планирует возобновлять закупки энергоносителей в России вне зависимости от динамики цен на нефть на мировых рынках. Об этом в Вильнюсе заявил журналистам президент страны Петр Павел.

«Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — сказал он.

Петр Павел отметил, что Чехия уже проделала путь по сокращению зависимости от российских поставок. Достигнутый уровень, по его мнению, носит необратимый характер — вернуть прежние схемы сотрудничества сейчас мешают не только политические, но и технические причины.

В вопросе обеспечения ресурсами республика полностью переориентировалась на партнёров с запада и юга. Президент подтвердил, что текущие объёмы из этих регионов полностью закрывают потребности государства.

Напомним, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут начать сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Из-за этого начались обсуждения отмены или ослабления санкций на российскую нефть.

Вероника Бакумченко
