В Белоруссии обнаружили ещё 101 фашистский лагерь смерти времён ВОВ

Расследование дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны выявило десятки ранее неизвестных мест массового уничтожения на территории Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по этому уголовному делу Сергей Шикунец.

«Также установлен 101 ранее неизвестный лагерь смерти, который был создан немецко-фашистскими захватчиками на белорусской земле. До начала расследования считалось, что в годы войны действовало 477 лагерей смерти. Полученные в ходе расследования данные позволяют говорить, что таких мест принудительного содержания действовало 578», — сказал он.

Следственная группа Генпрокуратуры продолжает работу по установлению масштабов преступлений нацистов. Новые данные существенно расширили представление о сети лагерей, действовавших в годы войны. Помимо этого, специалисты выявили ранее не зафиксированные гетто и так называемые детские донорские лагеря. Эти объекты использовались для систематического уничтожения и эксплуатации мирного населения.

«Установлено 47 ранее неизвестных крупных карательных операций. То есть до расследования говорилось о том, что нацисты провели на белорусской территории 140 крупных карательных операций, теперь же есть данные о не менее 187», — добавил Шикунец.

По его словам, в ходе этих операций погибли тысячи людей. Следствие продолжает устанавливать новые факты и уточнять масштабы трагедии.

Ранее сообщалось, что на фоне расследования темы геноцида президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении добиваться компенсаций от стран, причастных к преступлениям времён войны. Он отметил, что уже собрано большое количество фактов, однако в итоге, по его словам, необходимо предъявить ответственным сторонам материальные претензии, даже если выплаты так и не последуют — важно, чтобы они осознавали свою задолженность.