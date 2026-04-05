Американские сенаторы потребовали объяснений из-за визита депутатов Госдумы

Группа сенаторов США обратилась к главе Госдепартамента Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с резкой претензией. Поводом стал недавний визит представителей российской Государственной Думы в Вашингтон.

Авторы обращения, Джин Шахин и Роджер Уикер, выразили обеспокоенность фактом присутствия российских парламентариев на территории Штатов. Политики настаивают, что это событие якобы несет серьёзные риски для американских интересов. Для каких именно — непонятно.

«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США», — подчеркивается в документе, опубликованном комитетом сената по международным отношениям.

Законодатели утверждают, что представители Москвы прибыли в страну не для налаживания конструктивного диалога или развития демократических институтов. При этом никаких подтверждающих доказательств своих слов авторы письма не представили.

Теперь Шахин и Уикер требуют от профильных ведомств предоставить полный отчёт. Они настаивают на разъяснениях, по какой причине для делегатов были сняты существующие ограничения, а также ожидают подробностей обо всех состоявшихся встречах с участием российских гостей.

Между тем первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что визит российской парламентской делегации в США может стать поворотным моментом в отношениях двух стран. По его словам, стороны договорились о восстановлении прямых рабочих контактов.