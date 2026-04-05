5 апреля, 06:52

Магическое мышление: Где находится грань между верой в знаки свыше и безумием

Психолог заявила, что вера в приметы опасна, когда становится доминирующей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Магическое мышление — естественная часть человеческой психики, помогающая упорядочить хаос повседневности, но в крайних формах оно превращается в патологию и требует вмешательства психиатра. Об этом «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

В обычной жизни магическое мышление проявляется через суеверия и приметы. Абравитова пояснила, что если человеку дорогу перебежала чёрная кошка, он невольно ждёт неприятностей. И даже обычный спуск с лестницы, закончившийся запинкой, будет связан именно с этой приметой — так работает наша психика.

Однако когда такой способ восприятия становится доминирующим, возникает патология. Человек начинает видеть знаки повсюду: в цифрах на экране телефона, номерах машин, случайных событиях. Ему чудится, что за ним следят, желают зла или, напротив, посылают счастливые сигналы. Склонность к подобному мировосприятию, подчеркнула Абравитова, не зависит от интеллекта — если человек усвоил эту систему в детстве, он может пронести её через всю жизнь.

«Когда магическое мышление становится патологией, человек уже не способен критически оценивать свои убеждения. В таких случаях ему необходима помощь психиатра. Близким важно вовремя заметить тревожные признаки и принять меры, ведь сам человек редко осознает проблему», — предупредила Абравитова.

13 лет и 50 тысяч за сеанс: Эксперт ответил, о чём можно консультироваться с юным психологом Алисой Тепляковой

Ранее психиатр рассказала, как справиться с синдромом «опустевшего гнезда», когда взрослые дети покидают родительский дом. По её словам, этот период совпадает с физиологическими изменениями и переоценкой жизни, что только усиливает боль.

Владимир Озеров
