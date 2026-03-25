13 лет и 50 тысяч за сеанс: Эксперт ответил, о чём можно консультироваться с юным психологом Алисой Тепляковой

История с 13-летней Алисой Тепляковой, которая после окончания вуза начала брать до 50 тысяч рублей за консультации, вызвала резкую реакцию специалистов. Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с Life.ru назвал происходящее не профессиональной практикой, а «в чистом виде хайпом».

Вот Алиса доучилась, у неё диплом, ей всего 13 лет. Это диковинка, эксклюзив, это можно раскручивать. Поэтому понятно, что как специалист она никакая. Даже наличие диплома, полученного такой потогонной системой — путём жёсткого насилия, когда ребёнка заставили учиться 20 часов из 24 возможных, — само по себе ничего не значит. Без опыта даже у профессора консультация столько не стоит. Это в чистом виде хайп. Василий Шуров Врач-психиатр

По словам медика, за ситуацией стоит отец девочки, который «внушает детям их исключительность» и рассматривает их как проект. Он считает, что речь может идти об индуцированном состоянии, когда установки родителя напрямую влияют на поведение ребёнка.

Эксперт также усомнился в наличии реального спроса и призвал проверять информацию о клиентах и площадках, где предлагаются услуги. Кроме того, психиатр обратил внимание на возможные психологические проблемы самой девочки. По его мнению, речь может идти о травмирующем опыте и «деструктивных отношениях» в семье.

«Это ребёнок, которого чисто механически заставили выучить и прогнать через себя большие объёмы информации. И она действительно травмирована. <...> О чём с ней говорить? Только о детской травме. И о том, как понять, что твой родитель — идиот. Думаю, у неё этого опыта много», — сказал Шуров.

Алиса Теплякова стала известна как вундеркинд из многодетной семьи, рано поступившая в вуз. Недавно она окончила РГГУ по специальности педагог-психолог и объявила о начале платных консультаций для детей и взрослых.