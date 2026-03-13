Выпускница вуза Алиса Теплякова высказалась о работе с особыми детьми

Известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, ставшая известной после поступления в РГГУ в 9 лет, продолжает удивлять. Теперь она осваивает профессию педагога. Об этом она рассказала в своём личном блоге.

Девушка сообщила, что прошла практику по олигофренопедагогике. Она занималась с выпускным классом в школе для умственно отсталых детей. В свои 13 лет она уже не только имеет диплом о высшем образовании, но и успешный педагогический опыт.

«И мой любимый выпускной класс, который я готовила, в полном составе сдал ЕГЭ», — поделилась девушка результатами своей работы.

Напомним, известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет окончила Российский государственный гуманитарный университет в Москве, получив диплом педагога-психолога. Она училась два с половиной года на факультете психологии образования по ускоренной программе, переведясь сразу на второй курс. По словам одногруппников, Теплякова появлялась только на онлайн-занятиях и сдавала сессии дистанционно. Всего в семье Тепляковых десять детей, и отец Евгений заявляет, что обладает серьёзными педагогическими навыками, благодаря которым Алиса отличается умом не по годам.