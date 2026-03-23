Получившая диплом психолога Алиса Теплякова берёт по 50 тысяч рублей за приём

Известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет получила диплом Российского государственного гуманитарного университета по направлению «педагог-психолог» и уже начала работать по специальности. Об этом рассказал газете «Известия» её отец Евгений Тепляков, уточнив, что дочь также прошла профессиональную переподготовку.

По словам отца, Алиса проводит консультации для детей и взрослых, и спрос на её услуги остаётся стабильно высоким. Квалификация позволяет ей вести приём без ограничений, а стоимость каждой встречи обсуждается индивидуально. Сумма одной консультации может доходить до 50 тысяч рублей.

«Как вы понимаете, работать «за хлеб» у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И надеюсь, что детям никогда не придется работать «за еду», чтобы прокормить себя», — сказал он.

Во время преддипломной практики Алиса занималась с выпускным классом коррекционной школы, и все её подопечные успешно сдали ЕГЭ. На защиту выпускной работы девочка пришла вместе с матерью. Члены аттестационной комиссии поставили ей оценку «хорошо».

Тепляков сообщил, что семья не соглашалась с некоторыми замечаниями преподавателей, так как считала подготовку дочери более высокой, чем у части комиссии. В своей исследовательской работе Алиса применяла факторный анализ и изучала особенности детей пяти-семи лет. Отец добавил, что все примеры были представлены корректно, без использования спорных формулировок.

Всего в семье воспитывается десять детей. Евгений Тепляков заявляет, что обладает серьёзными педагогическими навыками, благодаря которым Алиса и демонстрирует выдающиеся способности. Не всем детям многодетного отца удаётся повторить путь девочки-вундеркинда. 11-летний Хеймдалль неоднократно пытался поступить в высшее учебное заведение, однако каждый раз не мог преодолеть вступительные испытания.