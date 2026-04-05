Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 07:22

Эррол Маск заявил, что Зеленский больше не представляет Украину

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска Эррол Маск высказал мнение, что Владимир Зеленский утратил право представлять Украину после завершения президентских полномочий. Этим он поделился в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что политик не был переизбран после истечения срока в мае 2024 года. По его словам, это делает невозможным его дальнейшее представление страны. Маск также поделился, что общался с жителями Украины и у них нет чёткого понимания происходящего в государстве.

Ранее Эррол Маск выразил мнение о состоянии американской столицы, отметив, что Вашингтон, по его словам, утратил прежний облик. Он заявил, что округ Колумбия ранее производил впечатление привлекательного и ухоженного места, однако сейчас выглядит запущенным.

Милена Скрипальщикова
