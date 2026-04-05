Путин отметил вклад геологов в развитие энергетического потенциала России

Глава государства Владимир Путин поздравил работников геологической отрасли с их профессиональным праздником. Российский лидер подчеркнул, что успехи специалистов играют стратегическую роль в укреплении промышленной базы страны.

За прошлый год профессиональное сообщество достигло впечатляющих результатов. По словам российского лидера, специалисты обнаружили 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 залежей твердых полезных ископаемых.

Активное освоение недр продолжается не только на суше, но и в сложных климатических условиях. Успешно реализуются масштабные начинания в Арктике и на континентальном шельфе, что гарантирует стабильное воспроизводство сырьевой базы.

Президент выразил убежденность в том, что эксперты отрасли продолжат трудиться «честно, на совесть». Важным вектором развития станет внедрение современных технологических решений и инновационного оборудования.

Дальнейшая деятельность геологов должна быть направлена на укрепление минерально-сырьевого суверенитета страны. Подобные усилия напрямую влияют на энергетический потенциал государства и способствуют повышению уровня жизни россиян.

Ранее Владимир Путин принял участие во встрече с учёными, которая прошла 25 февраля на полях Форума будущих технологий. В ходе мероприятия один из исследователей обратился к главе государства с личной просьбой. Учёный рассказал, что уже некоторое время работает в России и неоднократно пытался оформить российское гражданство, однако его вопрос долгое время оставался нерешённым. В ответ на это Путин взял заявление участника встречи и прямо во время мероприятия поставил под ним свою подпись.