Война США и Ирана 5 апреля: Тегеран атакует нефтебазы Бахрейна, Трамп грозит адом за Ормуз, Израиль потерял корабль у Ливана, пожар на АЭС «Бушер»

США выдвинули новый ультиматум Ирану, Россия эвакуирует 198 атомщиков из Ирана, в Ливане зреет гуманитарная катастрофа из-за вторжения Израиля — дайджест Life.ru. 5 апреля, 09:49

Иран отверг ультиматум Трампа и жжёт нефтебазы

В Исламской Республике ответили на новые угрозы Дональда Трампа. Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что президент США и американские солдаты отправятся в глубины ада, где им самое место.

— Агрессивный и воинственный глава Белого дома после череды поражений в беспомощной, нервной, неуравновешенной и глупой манере взял на себя смелость угрожать иранской инфраструктуре и активам, — сказал представитель высшего военного командования Ирана генерал Али Адоллахи Алиабади.

По словам военачальника Исламской Республики, если США нанесут очередную волну ударов по территории персидского государства, «врата ада откроются перед ними».

Судя по публикациям очевидцев в Сети, Иран не собирается останавливаться в уничтожении энергетической инфраструктуры монархий Персидского залива. За прошедшие сутки войска Исламской Республики атаковали нефтехранилища бахрейнской нефтяной компании Bapco Energies.

Иран ударил по инфраструктуре энергетической компании Bapco Energies в Бахрейне. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

В Эль-Джахре, Кувейт, отключилось электричество. Иранские дроны-камикадзе ударили по ТЭС.

— Также приходят сообщения о возможном повреждении опреснительных установок, — пишет «Военный осведомитель».

В том же Кувейте беспилотники атаковали здание государственной энергетической компании Kuwait Petroleum Corporation. Также пострадал объект газовой промышленности.

В Иране спасли второго пилота США

Спасательная операция американской армии увенчалась успехом. Второй пилот истребителя F-15, сбитого иранской системой ПВО, найден.

— За последние несколько часов военные США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США для одного из наших замечательных офицеров — члена экипажа, который также является весьма уважаемым полковником и который, как я рад сообщить вам, теперь в безопасности и здоров, — заявил Дональд Трамп.

Президент США не забыл напомнить властям Ирана о своём ультиматуме. У руководства осталось времени до понедельника, 6 апреля, чтобы заключить сделку с Вашингтоном и освободить проход для судов через Ормузский пролив. Иначе Трамп пообещал, что на Исламскую Республику «обрушится ад». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Отметим, что срок ультиматума президент США смещал уже несколько раз. 22 марта Трамп дал Ирану 2 дня, чтобы открыть Ормузский пролив. 23 марта глава Белого дома решил отложить удары по энергетике Исламской Республики. Последний ультиматум президент Штатов озвучил 25 марта и дал 10 дней государству персов, чтобы выполнить все выдвинутые требования.

Атака на АЭС «Бушер»: один сотрудник погиб, эвакуация 198 россиян

4 апреля 2026 года иранская атомная станция «Бушер» снова подверглась атаке американо-израильской коалиции. Удар был нанесён фактически в контур защиты объекта, погиб один из сотрудников АЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.

— К сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. В целом, идентификация конфликта, обострения вокруг Персидского залива приводят к соответствующим последствиям, — заявил Лихачёв.

С АЭС эвакуируют 198 специалистов из России. На автобусах они пересекут весь Иран. Израиль и США в курсе эвакуации, заверил глава Росатома.

— Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу станцию в Бушере, — отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Израиль потерял корабль и технику в Ливане

В Ливане продолжаются столкновения между Армией обороны Израиля и «Хезболлой». Проиранская группировка активно использует дроны для уничтожения тяжёлой техники своего противника.

На юге Ливана израильские военные застрелили своего сослуживца сержанта Гая Лудара. Его приняли за члена «Хезболлы» и открыли по нему огонь.

Тем временем мировые агентства прогнозируют гуманитарную катастрофу в Ливане. С юга страны в центральные районы потянулись вереницы беженцев. Дороги забиты людьми, которые бегут от агрессии Израиля.

Источники, связанные с «Хезболлой», сообщают об уничтожении израильского корабля. Он находился в 68 милях от побережья.

